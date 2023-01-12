Правда или пиар: на официальной странице Шарлота из Самары сообщили о смерти певца

Наибольшую популярность Шарлоту принес хит «Щека на щеку». Фото: соцсети

Сегодня, 12 января 2023 года, примерно в три часа ночи на официальной странице певца из Самары Эдуарда Шарлота появилась запись о его смерти.

— Похороны состоятся 7 февраля, — написано в профиле, созданном для почитателей творчества артиста.

Именно в этот день в 1998 году родился исполнитель, ему исполнилось бы 25 лет. На данный момент неизвестно, является информация правдой или это очередной пиар-ход перед приближающимся днем рождения певца.

Сейчас неизвестно, является информация правдой или это очередной пиар-ход. Фото: соцсети

Широкая публика запомнила необычного исполнителя после его участия в музыкальном шоу на телеканале ТНТ. Но наибольшую популярность Шарлоту принес хит «Щека на щеку», клип на который на данный момент имеет 13 миллионов просмотров на YouTube. А другой клип на совместный трек Шарлота и Моргенштерна «Малышка» собрал 26 миллионов просмотров на YouTube.

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