Двоих самарских бойцов, пострадавших в Макеевке, перевели на лечение в Москву

Раненых бойцов отправили в столицу для оказания специализированной медпомощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны новые подробности о лечении самарских военных, которые пострадали при обстреле в Макеевке в новогоднюю ночь. Двоих раненых решили отправить из Ростова-на-Дону в Москву. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По данным властей, двоих бойцов перевезли в столицу в четверг, 12 января 2023 года. Такой договоренности достигли губернатор Дмитрий Азаров и Минобороны РФ. Насколько известно, травмы, которые получили самарские военнослужащие, требуют специализированного лечения. Лучше всего с этим справятся московские врачи.

— Как мне сказали коллеги, там уникальное оборудование и врачебный состав, специализирующиеся на ваших травмах. А на реабилитацию — уже на самарскую землю, — сказал бойцам Дмитрий Азаров.

Напомним, ранее большую часть раненых переправили из Ростовской области в Самару. Их доставили в столицу 63 региона в два этапа. Первый борт прилетел перед Рождеством, а второй — 8 января 2023 года.

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