В Самаре суд начал рассмотрение дела в отношении экс-главы бюро медсоцэкспертизы

Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-начальника ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Дмитрия Драча. Об этом сообщается на официальном сайте инстанции.

Согласно опубликованной информации, первое заседание по делу состоялось в четверг, 12 января 2023 года. Следующие слушания состоятся 26 января. Рассмотрением дела занимается судья Дмитрий Дерунов.

Напомним, Дмитрий Драч обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие полагает, что экс-чиновник приобрел несколько объектов недвижимости, часть из которых нельзя было использовать. Эти действия нанесли многомиллионный ущерб бюджету региона и страны.

В 2019 году в отношении Драча было возбуждено уголовное дело. Расследование завершилось в июне 2022 года.

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