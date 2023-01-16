Торги по продаже самарского завода «Рейд-1» выиграла компания бизнесмена Шаповалова

Разбирательства вокруг завода продолжаются уже несколько лет / Фото: Евгений Щекин

В Самаре подвели итоги торгов по продаже имущества завода «Рейд-1» на улице Неверова. Победителем признали ООО «Торнадо». Компания, учредителем которой является бизнесмен Алексей Шаповалов, должна будет заплатить 93,4 млн рублей. Информация об этом размещена на сейте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

«Рейд-1» — правопреемник предприятия «Рейд», которое относилось к военно-промышленному комплексу. Завод банкротят с 2011 года. Несколько лет назад предприятие приобрела Ольга Шаповалова. Покупка обошлась в 49,9 млн рублей. Однако через некоторое время сделку оспорил другой участник торгов — сызранский предприниматель Арарат Назаретян. Суд принял его сторону.

Ольга Шаповалова решила обжаловать данное решение, но скончалась. Тогда к разбирательству подключился ее наследник — Алексей Шаповалов (брат). В июне 2022 года суд признал недействительным протокол о признании победителем торгов Ольги Шаповаловой и обязал вернуть ее брату уплаченную сумму.

Имущество «Рейда-1» вновь выставили на торги и вновь по заниженной стоимости — за 51,7 млн рублей. Тогда в дело в мешались представители ФНС. Налоговики настояли на сумме в 311,4 млн рублей. Победителем аукциона признали ООО «Торнадо», которое предложило 93 435 000 рублей. Таким образом, завод вновь окажется в руках семьи Шаповаловых.

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