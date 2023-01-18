Жителей Самарской области предупредили, что переходить Волгу опасно

Волга замерзла только после установившихся сильных морозов. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

ГУ МЧС по Самарской области предупредили жителей региона, что переходить по замерзшей Волге на противоположный берег опасно.

— Лед на Волге неравномерный, выходить на него очень опасно. Убедительная просьба родителям - не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра, — сообщили в региональном МЧС.

Официальные ледовые переправы через реку Волга не открываются уже много лет, но это не мешает людям из года в год ходить по ней. Спасатели просят ответственнее относиться к собственной безопасности, особенно с детьми.

В этом году лед запоздал, и Волга замерзла только после установившихся сильных морозов. Самарцы активно вышли гулять по поверхности реки в районе набережной и пошли на другую сторону.

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