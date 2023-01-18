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НовостиОбщество18 января 2023 4:43

Жителей Самарской области предупредили, что переходить Волгу опасно

Официальные ледовые переправы через реку не открываются уже много лет
Ирина СИНЕГУБОВА
Волга замерзла только после установившихся сильных морозов.

Волга замерзла только после установившихся сильных морозов.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

ГУ МЧС по Самарской области предупредили жителей региона, что переходить по замерзшей Волге на противоположный берег опасно.

— Лед на Волге неравномерный, выходить на него очень опасно. Убедительная просьба родителям - не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра, — сообщили в региональном МЧС.

Официальные ледовые переправы через реку Волга не открываются уже много лет, но это не мешает людям из года в год ходить по ней. Спасатели просят ответственнее относиться к собственной безопасности, особенно с детьми.

В этом году лед запоздал, и Волга замерзла только после установившихся сильных морозов. Самарцы активно вышли гулять по поверхности реки в районе набережной и пошли на другую сторону.

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