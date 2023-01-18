Спасатели измерили толщину льда на Волге в Самарской области

Спасатели предупреждают, что выходить на лед запрещено. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спасатели представили результаты замеров толщины льда на реке Волга по состоянию на 16 января 2023 года. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Так, на улице Первомайской толщина льда составляет 20-25 см, на Поляне Фрунзе показатели начинаются с 16 и заканчиваются 20 см.

На Красной Глинке лед достигает 29-33 см толщины. В Тольятти толщина льда составляет 40 см. Спасатели предупреждают, что выходить на лед запрещено, так как он недостаточно окреп и это может быть опасно.

Однако самарцам это не мешает устраивать прогулки по Волге и переходить на противоположный берег. В этом году ледостав запоздал, и толщина льда не соответствует нормам. Специалисты объясняют это глобальным потеплением.

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