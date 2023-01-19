Появились подробности пожара на улице Центральной в Самаре

К счастью, пострадавших нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появились подробности возгорания на улице Центральной. Ранее очевидцы сообщали о пожаре на парковке.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о возгорании потупило вечером 19 января 2023 года, в 17:41. На улице Центральной, 27 загорелась иномарка «Ford». Пожар ликвидировали в 18:52. Специалисты привлекли 6 единиц техники и 31 человека. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, в областной столице также зафиксировали серьезный пожар на улице Арцыбушевской. Из-за происшествия ограничили движение транспорта и скорректировали маршруты автобуса и трамваев.

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