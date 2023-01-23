Улицу Вольскую затопило в Самаре 22 января 2023 года

Местные жители отмечают, что потопы из-за прорывов и коммунальных аварий участились. Фото: "ДТП 163 Самара"

Очередной потоп произошел на городской улице в Самаре. Так, 22 января очевидцы сообщили о затоплении проспекта Кирова и улицы Вольской.

Транспортные средства снова вынуждены двигаться погруженные колесами в воду. Судя по кадрам в сообществе Вконтакте "ДТП 163 Самара", вода разлилась почти на ширине всей проезжей части.

— Вроде перекрытия какие-то были, вроде что-то меняли, а прорывов становится с каждым днем все больше. И вот мы сейчас ездим по этим лужам в мороз, оставим потом машину на несколько часов, она остынет, а вся эта водища превратится в лед, — негодует самарец.

Местные жители отмечают, что потопы из-за прорывов и коммунальных аварий участились в областном центре. Проспект Кирова затапливало совсем недавно 12 января, 10 января «поплыла» улица Коммунистическая, а 2 января жители пожаловались на «полноводные реки» по всей Самаре.

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