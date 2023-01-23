Жительница Грозного приобрела имущество Самарского подшипникового завода

На торги выставляли земельный участок, два здания и несколько десятков единиц движимого имущества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают распродавать имущество подшипникового завода, расположенного на улице Калинина. Очередным покупателем недвижимости предприятия-банкрота стала женщина-предприниматель из Грозного Чеченской республики. Информация об этом размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

На этот раз на торги выставляли земельный участок площадью 25 924 кв. м, здание центральной лаборатории, корпус ширпотреба и несколько десятков единиц движимого имущества СПЗ. ИП Людмила Васильева из Грозного предложила за все это 40,1 млн рублей.

Предприниматель должна будет заключить договор купли-продажи имущества в течение пяти дней с даты проведения торгов. Если она откажется от своих намерений по покупке имущества Самарского подшипникового завода, то его вновь выставят на торги.

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