Самарский облсуд увеличил срок бывшему замначальника КбшЖД за взятки

Изменить приговор железнодорожнику потребовала транспортная прокуратура Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд рассмотрел жалобу на приговор бывшему заместителю начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрию Атякину и двум его подельникам: Владимиру Ефимову и Сергею Филимонову. Надзорное ведомство посчитало, что всем троим назначили слишком мягкое наказание за взятки.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Дмитрия Атякина в октябре 2019 года. По версии следствия, он через посредников получил от руководителя одной из компаний взятку в 1,2 млн рублей за общее покровительство в сфере ж/д перевозок. Кроме того, предприниматели оплачивали в его доме коммуналку. Таким образом, как считают правоохранители, Атякин незаконно получил около 12 млн рублей.

В августе 2022 года Железнодорожный районный суд Самары вынес экс-замначальнику КбшЖД и его посредникам приговор. Дмитрию Атякину назначили 4 года 1 месяц колонии строгого режима, Владимиру Ефимову и Сергею Филимонову – по 3 года.

Впоследствии Куйбышевская транспортная прокуратура обжаловала приговор. 11 января 2023 года Самарский облсуд вынес новое решение по делу. Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, Дмитрию Атякину увеличили срок до 4,5 лет. А вот его подельникам оставили то же наказание.

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