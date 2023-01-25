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НовостиПроисшествия25 января 2023 7:31

Появились кадры последствий пожара на рынке в Самаре 25 января 2023 года

Местный блогер поделился видео с места происшествия
Алена ПРОВКИНА
От павильона остался только каркас. Фото: скриншот видео

От павильона остался только каркас. Фото: скриншот видео

В Самаре ранним утром местные жители рассказали о пожаре на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной. 25 января 2023 года сгорел павильон рынка.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал кадры последствий пожара. На участке сгорели несколько торговых точек. От них остались только каркас конструкции и обгоревшие товары. Специалисты сообщили, что происшествие обошлось без жертв. О причинах возгорания пока неизвестно.

К сожалению, это не единственный пожар за последнее время. Во вторник, 24 января, вспыхнул дом на улице Советской Армии. Обстоятельства происшествия уточняются.

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