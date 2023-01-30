В Самарской области увеличили количество спецтехники для уборки от снега региональных трасс

Ранее сообщалось, что в регион пришло потепление со снегопадами.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В понедельник, 30 января, дорожные службы увеличили количество спецтехники на региональных и межмуниципальных трассах Самарской области.
— Сейчас 303 дорожные машины задействованы на расчистке проезжей части и обработке противогололедными материалами, — минтранс Самарской области
На центральных городских магистралях Самары работают 64 единицы. Они чистят улицу Ново-Садовую, Московское, Волжское и Красноглинское шоссе.
В ночь на 31 января, работы по уборке выпавшего снега продолжатся в усиленном режиме. Ранее сообщалось, что в регион пришло потепление со снегопадами, а утром Самару сковали 8-балльные пробки.
Самарцам напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Сообщить о нештатной ситуации можно по телефону диспетчерской службы обслуживающего предприятия: +7(846)268-41-41.
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