В Самарской области увеличили количество спецтехники для уборки от снега региональных трасс

Ранее сообщалось, что в регион пришло потепление со снегопадами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 30 января, дорожные службы увеличили количество спецтехники на региональных и межмуниципальных трассах Самарской области.

— Сейчас 303 дорожные машины задействованы на расчистке проезжей части и обработке противогололедными материалами, — минтранс Самарской области

На центральных городских магистралях Самары работают 64 единицы. Они чистят улицу Ново-Садовую, Московское, Волжское и Красноглинское шоссе.

В ночь на 31 января, работы по уборке выпавшего снега продолжатся в усиленном режиме. Ранее сообщалось, что в регион пришло потепление со снегопадами, а утром Самару сковали 8-балльные пробки.

Самарцам напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Сообщить о нештатной ситуации можно по телефону диспетчерской службы обслуживающего предприятия: +7(846)268-41-41.

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