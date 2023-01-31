Арбитражный суд отменил продажу завода «Рейд-1» в Самаре

Споры вокруг завода "Рейд-1" по-прежнему не утихают Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре вновь застопорилась продажа завода «Рейд-1» на улице Неверова. Сделку с ООО «Торнадо», учредителем которого является бизнесмен Алексей Шаповалов, потребовали признать недействительной. Об этом говорится в материалах на сайте арбитражного суда Самарской области.

Напомним, «Рейд-1» – правопреемник предприятия «Рейд», которое банкротят с 2011 года. Несколько лет назад завод за 49,9 млн рублей приобрела Ольга Шаповалова. Однако через некоторое время сделку оспорил другой участник торгов – сызранский предприниматель Арарат Назаретян. Суд встал на его сторону.

Ольга Шаповалова решила обжаловать данное решение, но вскоре скончалась. К разбирательству подключился ее брат – Алексей. В дальнейшем имущество завода вновь выставили на торги. Участником электронного аукциона стала компания бизнесмена «Торнадо». Она предложила заплатить за лот 93,4 млн рублей. В итоге ее признали победителем.

Однако и эти торги были оспорены. Против передачи имущества завода компании «Торнадо» выступили Арарат Назаретян и Гаяне Овсепян. Первый посчитал, что аукцион провели с ошибками, а вторая настаивает, что ее лишили права участвовать в торгах – срок подачи заявок, по ее мнению, был слишком короткий. Служители Фемиды встали на сторону истцов, но «Торнадо» еще может обжаловать это решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.