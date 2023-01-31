Жителям рассказали, сколько снега выпало в Самаре в январе 2023 года

Перед приходом снегопадов улично-дорожную сеть постарались максимально вычистить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За января 2023 года сумма осадков в Самаре составила 28,4 мм. Это только 66,6% от месячной нормы в 47 мм, сообщает городская администрация.

— После продолжительного времени вернулись снежные дни. По прогнозу погоды в ближайшие дни ожидается 1-2 мм осадков. Специалисты и техника к этому были готовы, — отметила глава Самары Елена Лапушкина.

Перед приходом снегопадов улично-дорожную сеть постарались максимально вычистить и подготовить к новой порции снега. Накопления вывозились на площадки временного складирования, специалисты занимались очисткой остановок общественного транспорта, тротуаров, выходов на пешеходные переходы.

Особое внимание продолжается уделять состоянию проезжей части дорог. Напомним, в Самарской области увеличили количество спецтехники до 303 штук для уборки от снега региональных трасс.

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