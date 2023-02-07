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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 14:41

Появились сообщения о депортации несовершеннолетнего участника драки в ТРК «Эль Рио» в Самаре

Также могут депортировать семью молодого человека
Алена ПРОВКИНА
Участника драки и его семью могут депортировать

Участника драки и его семью могут депортировать

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре очевидцы сообщили о массовой драке в торговом центре «Эль Рио». Молодые люди вооружились стульями и устроили масштабную разборку.

Ранее сотрудники полиции сообщили, что заявлений от потерпевших в полицию и медучреждения не поступало. Ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин и поручил провести проверку. По данному факту возбудили уголовное дело.

Теперь ситуация приняла новый оборот: одного из участников драки могут депортировать из страны. Об этом сообщили в телеграм-канале «Штрефан знает». Правоохранители отмечают, что вместе с несовершеннолетним парнем могут депортировать и его семью. Сейчас родственники должны находиться в спецприемнике.

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