Появились сообщения о депортации несовершеннолетнего участника драки в ТРК «Эль Рио» в Самаре

Участника драки и его семью могут депортировать Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре очевидцы сообщили о массовой драке в торговом центре «Эль Рио». Молодые люди вооружились стульями и устроили масштабную разборку.

Ранее сотрудники полиции сообщили, что заявлений от потерпевших в полицию и медучреждения не поступало. Ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин и поручил провести проверку. По данному факту возбудили уголовное дело.

Теперь ситуация приняла новый оборот: одного из участников драки могут депортировать из страны. Об этом сообщили в телеграм-канале «Штрефан знает». Правоохранители отмечают, что вместе с несовершеннолетним парнем могут депортировать и его семью. Сейчас родственники должны находиться в спецприемнике.

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