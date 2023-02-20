Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался проблемным ЖК «Солнечный» под Тольятти

Владельцы домов в ЖК продолжают жаловаться на качество питьевой воды, на работу канализации и электроснабжения Фото: Александра БУДАЕВА

История с проблемным ЖК «Солнечный» под Тольятти получила продолжение. Ситуацией заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.

Напомним, жилой комплекс построили несколько лет назад. Люди въехали туда, обустроились, и тут начали появляться неутешительные «звоночки»: протечки крыш, затопление подвалов, трещины по стенам и плохо работающая канализация. Как выяснилось, причиной всех этих проблем стали многочисленные нарушения, которые допустил застройщик.

Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело. По нему был осужден глава администрации, с ведома которого построили некачественные дома в Ставропольском районе. Ранее сообщалось, что власти заложили в бюджет на 2021 год 185 млн рублей на решение проблем ЖК «Солнечный». Однако до сих пор многие из них так и не решены. Местные жители по-прежнему жалуются в соцсетях на качество питьевой воды, на работу канализации и электроснабжения.

Насколько известно, СУ СК по Самарской области организовало проверку. Кроме того, решается вопрос о выделении денег на ремонт домов. Александр Бастрыкин поручил главе местного следственного управления Марату Галиханову представить доклад о ходе проверки и о принимаемых мерах, направленных на восстановление прав жителей ЖК «Солнечный».

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