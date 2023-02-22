Перекресток Галактионовская/Красноармейская закроют в Самаре с 26 февраля до 31 августа 2023

Ограничение затронет работу общественного транспорта Фото: администрация Самары

В воскресенье, 26 февраля 2023 года, в Самаре перекроют движение на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской. Ограничение введут в рамках строительства станции метро «Театральная». Оно будет действовать до конца лета.

- Проезд будет ограничен с 00:00 28 февраля до 23:59 31 августа 2023 года. Данная мера не коснется машин полиции, скорой помощи, пожарных; автомобилей горожан, которые проживают в зоне ограничения; служебного транспорта для обслуживания промышленных и торговых объектов; машин с пропусками, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Схема временного перекрытия дорог Фото: администрация Самары

На время перекрытия перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской общественный транспорт направят в объезд. Изменятся схемы движения автобусов №№ 3, 34, 53, 80, 207, 226 и трамваев №№ 3, 15, 20, 20к и 22. В районе площади Куйбышева они будут ездить по улицам Галактионовской, Венцека, Фрунзе, Пионерской и Чапаевской (конечная остановка и разворот). Движение трамваев по участку улицы Фрунзе временно приостановят.

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