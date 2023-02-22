Ели у музея «Самара Космическая» начали перевозить в питомник

Ели вернут на место после завершения строительных работ Фото: администрация Самары

В областной столице стартовали работы по переселению елей у музея «Самара Космическая». Хвойные деревья переедут на новое место жительства на время строительства планетария. Об этом в среду, 22 февраля 2023 года, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Ели помещают в специальные сетки и отвозят в питомник. Когда наступят агротехнические сроки, их высадят в грунт, - отметили в мэрии.

Произойдут на площадке у музея и другие преобразования. В скором времени оттуда уберут памятник конструктору Дмитрию Козлову. Его переместят на ответственное хранение. Кроме того, в другое здание переедут сотрудники «Самары Космической». Экспозиция приостановит работу, а у ракеты отключат подсветку. После завершения строительства планетария, которое намечено на конец 2024 года, все вернется на прежние места.

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