Общественный транспорт встал в Самаре из-за потопа 27 февраля 2023 года

Трамвай с пассажирами застрял в огромной луже утром 27 февраля 2023 года Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре весна началась раньше срока. Из-за дождя и плюсовой температуры начал активно таять снег. В результате несколько улиц ушли под воду. Из-за потопа в городе встал общественный транспорт.

Так, утром в понедельник, 27 февраля 2023 года, оказались затоплены трамвайные пути в районе Барбошиной поляны. Один из составов угодил в большую лужу. Пассажиры не могли выбраться наружу из-за того, что воды на улице было по колено. Кроме того, оба вагона стреляли током. На выручку пришел мужчина в резиновых сапогах. Он сделал водоотвод — распинал сугроб у рельсов, чтобы вода могла уйти в сторону улицы Ново-Садовой.

Стояли трамваи сегодня и по другой причине — техническая неисправность одного из вагонов. На устранение неполадки и восстановление движения в направлении «в город» ушло более часа. Многие дожидаться окончания работ не стали и отправились на автобусные остановки. Однако и там людям пришлось долго ждать транспорт. Интервал движения автобусов увеличился из-за непростой ситуации на дорогах — в утренний час пик пробки оценивались в 9 баллов.

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