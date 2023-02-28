Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 февраля 2023 8:31

Самарского депутата вызвали на ковер в губдуму из-за просмотра послания президента с лапшой на ушах

Поступок Михаила Абдалкина рассмотрит комиссия по регламенту
Анастасия ФИЛАТОВА
Спикер губдумы осудил депутата за неуместную выходку во время послания Владимира Путина

Спикер губдумы осудил депутата за неуместную выходку во время послания Владимира Путина

Фото: Яндекс. Карты

Депутата Михаила Абдалкина, который прослушал выступление президента РФ Владимира Путина с лапшой на ушах, вызвали на ковер в Самарскую губернскую думу. Заседание комитета по регламенту должно было состояться сегодня, 28 февраля 2023 года.

- Во вторник намечено заседание комитета Самарской губернской думы по регламенту. В среду вызвали в полицию. И все это по вопросу лапши, - написал на своей странице в соцсети депутат. Какое решение вынесли коллеги Абдалкина из-за его поступка, пока неизвестно.

Напомним, ранее спикер областного парламента Геннадий Котельников осудил депутата за подобную выходку. Он назвал такое поведение недопустимым. Произошедшим заинтересовались и в КПРФ. Центральная ревизионная комиссия партии организовала проверку из-за поступка Михаила Абдалкина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал