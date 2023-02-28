Самарского депутата вызвали на ковер в губдуму из-за просмотра послания президента с лапшой на ушах

Спикер губдумы осудил депутата за неуместную выходку во время послания Владимира Путина Фото: Яндекс. Карты

Депутата Михаила Абдалкина, который прослушал выступление президента РФ Владимира Путина с лапшой на ушах, вызвали на ковер в Самарскую губернскую думу. Заседание комитета по регламенту должно было состояться сегодня, 28 февраля 2023 года.

- Во вторник намечено заседание комитета Самарской губернской думы по регламенту. В среду вызвали в полицию. И все это по вопросу лапши, - написал на своей странице в соцсети депутат. Какое решение вынесли коллеги Абдалкина из-за его поступка, пока неизвестно.

Напомним, ранее спикер областного парламента Геннадий Котельников осудил депутата за подобную выходку. Он назвал такое поведение недопустимым. Произошедшим заинтересовались и в КПРФ. Центральная ревизионная комиссия партии организовала проверку из-за поступка Михаила Абдалкина.

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