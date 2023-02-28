Следователи проверят нападение своры собак на ребенка в Самаре

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи заинтересовались ЧП на детской площадке в Можайском переулке в Самаре. На днях там свора собак напала на мальчика. Правоохранители организовали по данном факту проверку.

- Советский межрайонный следственный отдел Самары начал доследственную проверку. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Информация о нападении собак на мальчика появилась в соцсетях накануне, 27 февраля 2023 года. Момент попал на запись камеры домофона. Несколько псов с лаем набросились на ребенка на детской площадке. Пару раз они повалили его на землю. Перепуганного школьника спас прохожий.

Как сообщили в городской администрации, на место происшествия выезжали сотрудники полиции и подрядной организации по отлову бездомных собак. По предварительным данным, мальчик не пострадал. Кинолог Александр Масленников рассказал «КП-Самара», почему собаки могли напасть на ребенка.

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