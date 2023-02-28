Самарского депутата, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, предложили исключить из КПРФ

Депутату решили объявить публичное порицание / Фото: Михаил Абдалкин / vk.com

Во вторник, 28 февраля 2023 года, в Самарской губернской думе прошло заседание комитета по регламенту. На нем был рассмотрен вопиющий поступок депутата-коммуниста Михаила Абдалкина.

Народный избранник сделал фото, как он смотрит послание президента РФ Владимира Путина с лапшой на ушах, и выложил его в соцсети. Поведение Михаила Абдалкина вызвало возмущение у его коллег. В итоге парламентария вызвали «на ковер» в губдуму. На нем руководству регионального отделения КПРФ предложили рассмотреть вопрос о наложении на депутата взысканий. Также была озвучена рекомендация о применении крайней меры — об исключении Абдалкина из партии.

Комитет вынес и другие решения по резонансному поступку народного избранника: признать поведение Михаила Абдалкина недопустимым и объявить депутату публичное порицание.

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