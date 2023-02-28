В Самарской губдуме осудили депутата за фото с лапшой на ушах во время послания президента

Депутаты назвали недопустимым поведение своего коллеги / Фото: Самарская губернская дума

В Самарской губернской думе осудили поведение депутата-коммуниста Михаила Абдалкина. Его «перформанс» с лапшой на ушах во время выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию признали недопустимым. Об этом говорится в проекте постановления, принятом на заседании комитета по регламенту 28 февраля 2023 года.

Документ с решениями по резонансному поведению Михаила Абдалкина единогласно поддержали все 37 депутатов. В нем говорится, что парламентарию планируется объявить публичное порицание. Кроме того, руководству регионального отделения КПРФ предложили рассмотреть вопрос об исключении народного избранника из партии.

Еще в одном пункте постановления говорится о необходимости отправки материалов в правоохранительные органы и прокуратуру. Накануне вечером, 27 февраля 2023 года, Михаил Абдалкин на своей странице в соцсети сообщил, что его уже вызвали в полицию. Он должен будет прийти к стражам порядка в среду.

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