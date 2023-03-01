В ТТУ объяснили причины увеличения интервала движения трамваев в Самаре

Несколько трамваев вышли из строя после незапланированного "купания" в лужах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, почему на этой неделе увеличился интервал движения трамваев в Самаре. Причины долгого ожидания составов назвал директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов. Как выяснилось, всему виной непогода — метель, ледяной дождь и потоп на дорогах.

— В начале недели из-за непогоды многие трамваи нахватались воды. Часть их вышла из строя. Сейчас предпринимаются все меры, чтобы в кратчайшее время отремонтировать составы и вновь выпустить на линию, — рассказал «КП-Самара» Михаил Ефремов.

По словам директора МП «ТТУ», за 27 и 28 февраля 2023 года из строя вышли несколько трамваев. Речь идет о тех, что угодили в огромные лужи. Они регулярно образовываются на путепроводе на улице Земеца и на улице Ново-Садовой в районе ТЦ «Пирамида» и на пересечении с улицей Часовой.

— В северном трамвайном депо девять трамваев встало, в городском — шесть. Интервалы движения увеличили, но не сильно, — отметил Михаил Ефремов, добавив, что специалисты ТТУ делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть «приболевшие» составы в строй.

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