Самарский видеоблогер заснял здание синагоги, реставрацию которой не могут завершить более 5 лет

Все работы планируется завершить уже в этом году. Фото: скриншот видео

Видеоблогер Сергей Бобров заснял с высоты птичьего полета полуразрушенное здание хоральной синагоги. Ее не могут отреставрировать уже более пяти лет.

Соответствующие кадры опубликованы в сообществе Вконтакте «Над Самарой». Особого продвижения в реконструкции не заметно. Напомним, восстановительные работы на объекте культурного наследия начались еще осенью 2018 года.

Памятнику архитектуры, выполненному в мавританском стиле, сейчас насчитывается больше 100 лет. В нем планируют сделать центр еврейской общины и проводить различные мероприятия.

Реставрацию проводят на деньги частных инвесторов. Все работы планируется завершить уже в этом году. Проект предусматривает и благоустройство близлежащей территории.

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