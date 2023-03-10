Высокотоннажный кран для строительства метро перебазировали из Москвы в Самару

На улице Галактионовской кран будет работать до 10-15 апреля. Фото: администрация Самары

На этой неделе высокотоннажный кран перебазировали из Москвы в Самару на улицу Галактионовскую, где идут работы по строительству новой станции метро. Его максимальная грузоподъемность составляет 750 тонн.

— Автокран нужен для дальнейшего монтажа тоннелепроходческого механизированного комплекса, поставка элементов которого ведется с 9 марта. На Галактионовской кран будет работать до 10-15 апреля, — сообщили в администрации Самары.

После этого он перейдет в зону строительства метрополитена на улицах Полевой/Ново-Садовой. А в исторической части города после сборки комплекса и необходимых процедур специалисты должны приступить к пусконаладке комплекса.

При строительстве станции метро «Театральная» расчетная максимальная скорость комплекса будет ниже возможной. Так, проходка составит не более 250 метров в месяц. Помимо этого, к утру 10 марта в исторической части города переключили водовод. Уже уложены новые современные трубы взамен старых коммуникаций.

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