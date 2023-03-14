Невозможно выйти из дома: талые воды затапливают поселок Безенчук

Люди не могут добраться до работы из-за подтопления Фото: Скриншот с видео

Сельскую местность в Самарской области продолжает затапливать талыми водами. Паводок добрался до Безенчука. Подтоплены не только приусадебные участки, но и жилые дома. Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

- Эпопея продолжается с субботы, 11 марта 2023 года. Воды становится все больше. Мои родители заперты в доме, поскольку повсюду вода. Температура воды в доме упала до 15 градусов, - пожаловалась в соцсетях одна из жительниц региона.

Женщина говорит, что власти Безенчука лишь разводят руками. Никаких мер по спасению людей они пока не предпринимают.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, в Безенчуке талые воды подтопили уже три жилых дома и четыре приусадебных участка. Кроме того, с 13 марта 2023 года в поселке временно закрыли движение транспорта по улице Солодухина от улицы Маршала Жукова до перекрестка с дорогой Безенчук – Самара. Объезд организован по кольцу в районе села Песочное трассы Самара – Безенчук, по улицам Чапаева, Быковского, Тимирязева, Жукова, Мичурина, Карла Маркса. Соответствующее постановление подписал глава населенного пункта Вадим Гуров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Талые воды затопили 203 приусалебных участка и 26 домов в Самарской области 14 марта 2023 года

Подтопления наблюдаются на территории 13 районов губернии (подробности)

«Жить здесь сейчас невозможно»: паводок обнажил застарелые и новые проблемы в селах под Самарой

Жители Волжского района Самарской области рассказали о последствиях паводка в их домах (подробности)

В Самарской области из-за паводка затопило дом участника СВО

Боец прибыл домой после ранения (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.