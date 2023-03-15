Дождь со снегом могут вернуться в Самарскую область 18 марта 2023 года

На смену солнечным дням скоро вновь придет дождливая и пасмурная погода Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Небесная канцелярия готовит жителям Самарской области очередное испытание. Солнечные дни без осадков скоро может сменить дождливая и снежная погода. Об этом в пресс-центре «КП-Самара» сообщил начальник Приволжского УГМС Айдар Мингазов.

— До 21 марта 2023 года по ночам в Самарской области ожидается небольшой минус, днем — небольшой плюс. Будет ясно. Однако 18 марта возможны дождь с мокрым снегом, — отметил специалист.

Напомним, в последние несколько дней в Самарской области отмечается активное таяние снега. Этот процесс вызвали теплая погода (в начале марта на 4,3 градуса выше нормы) и обильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Началось подтопление дорог, низководных мостов, приусадебных участков и домов.

Вода не может уйти из-за сильного промерзания почвы. По словам Айдара Мингазова, в 2023 году глубина промерзания составила 87 см. Это более чем в 2 раза больше, чем в 2022-м (32 см). По словам синоптиков, в ближайшие несколько дней активное таяние снега не ожидается. Этот процесс будут сдерживать ночные отрицательные температуры.

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