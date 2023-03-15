Уровень воды в реке Чагра превысил опасную отметку в Самарской области 15 марта 2023

Уровень воды в Чагре у села Новотулка достиг 646 см Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самарской области зафиксировали гидрологически опасное явление. Уровень воды в реке Чагра поднялся до рекордных 646 см. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

- В среду, 15 марта 2023 года, в 8 часов утра уровень воды на реке Чагра у села Новотулка Хворостянского района достиг отметки в 646 см. Это на 6 см выше опасной отметки, - говорится в сообщении учреждения.

Ранее глава Приволжского УГМС Айдар Мингазов в пресс-центре «КП-Самара» рассказал, что уровень воды превысил опасную отметку и на реке Сызранке. Однако точных данных, насколько осложнилась ситуация на этом водоеме, пока нет.

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