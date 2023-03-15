Памятник конструктору Дмитрию Козлову убрали с площадки у музея «Самара Космическая»

Памятник перевезли в другое место Фото: Скриншот с видео

В среду, 15 марта 2023 года, опустела площадка перед музеем «Самара Космическая» на проспекте Ленина. Оттуда убрали памятник выдающемуся конструктору Дмитрию Козлову. Для этого понадобились спецтехника и несколько рабочих.

- Памятник Дмитрию Козлову перевезен на временное хранение в связи с началом строительства планетария. Он вернется на территорию музейного комплекса «Самара Космическая» после завершения работ, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в конце февраля 2023 года площадку освободили от елей. Деревья перевезли в питомник. В дальнейшем их вернут на прежнее место. Что касается работников музея, то они временно перебрались в другой офис. Работу экспозиции пока приостановили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за строительства планетария приостановят работу музея «Самара Космическая» и отключат подсветку ракеты

Скоро будущую стройплощадку скроют забором (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал