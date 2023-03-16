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НовостиОбщество16 марта 2023 3:51

Самарцы продолжают жаловаться на состояние дорог в поселке Зубчаниновка

Несколько автомобилей подряд пробили колеса
Алена ПРОВКИНА
Горожане поделились кадрами. Фото: "Самара ДТП"

Горожане поделились кадрами. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители продолжают рассказывать о дефектах на дорогах. С проблемами вновь столкнулись в поселке Зубчаниновка.

В социальных сетях очевидцы отметили, что из-за состояния дороги сразу несколько автомобилей пробили шины. Водители стараются быстрее сменить колеса, чтобы продолжить движение. Ранее жители рассказывали, что из-за паводка многие ямы не видно. Специалисты планировали уделить особое внимание участку.

Напомним, горожане также рассказывали о проблемах из-за подтоплений. Паводок в регионе начался на 20 дней раньше срока. Самарцы пожаловались на дождь, смывающий асфальт.

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