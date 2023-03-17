Счетная палата выявила нарушения при строительстве школы на Пятой просеке в Самаре

Также проверка показала, что строительство обеспечило возможность получать качественное образование. Фото: счетная палата Самарской области
Счетная палата Самарской области провела проверку использования средств областного бюджета на строительство общеобразовательной школы на Пятой просеке в Октябрьском районе Самары и обнаружила несколько нарушений.
— В ходе проверки выявлены отдельные нарушения требований законодательства о закупках, установлены случаи неэффективного использования бюджетных средств при закупке оборудования и другие недостатки, — сообщили в пресс-службе счетной палаты региона.
Из хороших моментов, проверка показала, что строительство школы обеспечило возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.
Напомним, данное учебное учреждение открыло двери для учеников 1 сентября 2021 года.
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