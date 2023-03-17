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НовостиОбщество17 марта 2023 7:54

Счетная палата выявила нарушения при строительстве школы на Пятой просеке в Самаре

Отдельные нарушения требований законодательства связаны с закупками
Ирина СИНЕГУБОВА
Также проверка показала, что строительство обеспечило возможность получать качественное образование. Фото: счетная палата Самарской области

Также проверка показала, что строительство обеспечило возможность получать качественное образование. Фото: счетная палата Самарской области

Счетная палата Самарской области провела проверку использования средств областного бюджета на строительство общеобразовательной школы на Пятой просеке в Октябрьском районе Самары и обнаружила несколько нарушений.

— В ходе проверки выявлены отдельные нарушения требований законодательства о закупках, установлены случаи неэффективного использования бюджетных средств при закупке оборудования и другие недостатки, — сообщили в пресс-службе счетной палаты региона.

Из хороших моментов, проверка показала, что строительство школы обеспечило возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.

Напомним, данное учебное учреждение открыло двери для учеников 1 сентября 2021 года.

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