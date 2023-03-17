Праздничную подсветку включат на телебашне в Самаре в День воссоединения Крыма с Россией

На телебашне 18 марта появится надпись "Крым - это Россия!" / Фото: филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ»

Вечером в субботу, 18 марта 2023 года, телебашню в Самаре украсят праздничной иллюминацией. Архитектурно-художественную подсветку включат в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Праздничный сценарий подсветки на телебашне (ул. Советской Армии, 205) начнет работать с наступлением сумерек. До 23:00 на ней будет изображена строка «Крым — это Россия!». Тематическую подсветку включат 18 марта и на телебашнях других городов. К примеру, в Казани, Саратове, Саранске, Тамбове, Челябинске, Брянске, Костроме и Ростове-на-Дону.

Напомним, в День воссоединения Крыма с Россией в Самарской области запланированы несколько культурно-патриотических мероприятий. Среди них: митинг-концерт «Крымская весна» на площади Славы, автопробег и акция по плетению маскировочных сетей «Своих не бросаем». Более подробную программу можно узнать в материале «КП-Самара».

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