В Самаре увольняют экс-начальника полиции Вячеслава Хомских

Решение приняла судебная коллегия
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре бывшего начальника полиции Вячеслава Хомских планируют уволить из органов внутренних дел. Мужчину подозревали в связи с преступной группировкой.
По информации ГУ МВД России по Самарской области процедура увольнения Вячеслава Хомских уже запущена, в связи с принятием решения судебной коллегией по уголовным делам. Дело множество раз направляли на рассмотрение. По версии следствия, в марте 2011 года Вячеслав Хомских получил от членов ОПГ отечественный автомобиль, стоимость которого оценили около 300 тысяч рублей.
Вячеслава Хомских приговорили к 10 годам лишения свободы. Прошлым летом приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрения.
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