Дмитрий Азаров: «Мы не бросим в беде погорельцев дома Челышева в Самаре»

При пожаре из здания эвакуировали 141 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с пожаром в доме Челышева на улице Красноармейской в Самаре. Глава региона поблагодарил экстренные службы за четкую и слаженную работу, которая позволила сохранить жизни людей и не допустить распространения огня на другие дома. Также он пообещал оказать погорельцам всю необходимую поддержку.

- Первоочередная задача сейчас - обеспечить погорельцев временным жильем, оказать им необходимую помощь и поддержку. Сейчас этим вопросом занимается районная и городская администрация. Со своей стороны готовы также оказать содействие. К работе подключил региональное министерство социально-демографической и семейной политики. Людей в беде не бросим! – отметил Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов обеспечивают сохранность имущества жильцов. Предстоит оценить масштаб разрушений, который нанес пожар, и просчитать, сколько сил и средств понадобится на восстановление дома Челышева.

Глава региона напомнил, что планы по обновлению старинного здания обсуждались еще до пожара. Месяц назад было подписано соглашение с фондом капитального ремонта о приведении в порядок крыши и фасадов дома. Теперь все эти планы претерпят значительные изменения. Из-за пожара работы в доме предстоят куда сложнее и масштабнее. Дмитрий Азаров отметил, что все дальнейшие действия будут координироваться с жильцами дома.

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