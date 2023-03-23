Глава Ленинского района Самары рассказала об эвакуации 141 человека при пожаре в доме Челышева

Из-за пожара, который тушили более 10 часов, серьезно пострадали квартиры на третьем этаже и кровля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны новые подробности о пожаре в доме Челышева на улице Красноармейской в Самаре. Как выяснилось, из здания эвакуировали не 60 человек, а в два раза больше – 141. Об этом «КП-Самара» сообщила глава Ленинского района Елена Бондаренко.

- Был эвакуирован 141 человек. Это как собственники жилья, так и те, кто снимал. Муниципальное жилье в доме – это 45 помещений. Алгоритмы поддержки для всех едины, - отметила глава районной администрации.

По словам Елены Бондаренко, сначала всех погорельцев разместили в теплых автобусах. Когда всех внесли в списки, людей начали отправлять в ПВР на базе школы № 12. Правда, поехали туда только 17 человек. Остальные – к родственникам, знакомым. У кого-то оказалось свое второе жилье. В ПВР организовали все условия: кровати, белье, питание, горячие напитки.

Погорельцам, чьи документы остались в квартирах, помогут с их восстановлением. Также им предоставят материальную помощь (размер будет зависеть от понесенного ущерба) или выделят жилье в маневренном фонде (6 кв. м на человека).

Сейчас на месте пожара работают сотрудники УГООКН Самарской области. Они обследуют здание, определяют масштаб повреждений. Если окажется, что несущие конструкции повреждены сильно, то дом Челышева могут вновь признать аварийным. По предварительным данным, дальнейшую судьбу памятника архитектуры решат в течение недели.

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