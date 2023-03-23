Четверых самарцев осудили за похищение и изнасилование официантки

Чудовищная история произошла в августе 2021 года и получила широкий общественный резонанс. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре суд вынес приговор четверым подросткам, которые похитили и изнасиловали 18-летнюю официантку. Все они были признаны виновными в совершении ряда преступлений и получили сроки. Информацию сообщили в СУ СК по региону.

Напомним, страшная история произошла в августе 2021 года. Девушка была около дома, когда к ней подъехали незнакомцы. Они заранее подготовились к преступлению: заготовили балаклавы, перчатки, ножи. Нападавшие насильно усадили пострадавшую на заднее сиденье и вывезли в лес. Там они начали угрожать своей жертве, требовали отдать им дорогой смартфон и 50 тысяч рублей. Таких ценностей у девушки не было, поэтому преступники забрали у нее имеющийся телефон и деньги. Однако на этом издевательства не закончились.

– Двое молодых людей совершили в отношении девушки сексуальные действия насильственного характера. Процесс они снимали на телефон, надеясь в дальнейшем при помощи видео вымогать у пострадавшей деньги, – рассказали в региональном СУ СК.

После произошедшего обидчики оставили девушку в лесу. Она добралась до дома и обратилась в полицию. Неизвестных нашли в течение суток. Как выяснилось, инициаторами преступления были двое подростков 15 и 16 лет. Соучастниками оказались 19-летний владелец «Приоры», на которой похитили пострадавшую, и 18-летняя студентка колледжа.

Недавно суд вынес им приговор. По данным СУ СК по Самарской области, трое осужденных отправятся в колонию на срок от 8 до 9 лет. Четвертый фигурант приговорен к 3 годам лишения свободы условно.

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