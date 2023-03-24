В Самаре стартовал снос детского сада «Петушок» на улице Промышленности

Самарцы с 2021 года пытались спасти здание, но тщетно. Фото: Елена Соколова

В Самаре стартовали работы по сносу детского сада «Петушок» на улице Промышленности, 317. Об этом «КП-Самара» в пятницу, 24 марта 2023 года, сообщили местные жители.

- В здании выставили окна и двери, рушат здание, спиливают деревья. Советский район лишится большого и красивого сада, но зато появится очередная высотка, - возмущаются самарцы.

Горожане отмечают, что на заборе у детсада появился паспорт объекта, согласно которому заказчиком работ выступает ООО «Профимаркет». Также известно, что сносом займется ООО «Фортуна».

Сносом объекта займется ООО «Фортуна» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Напомним, детский сад «Петушок» оказался в центре внимания общественности несколько лет назад. Тогда стало известно, что здание планируют сносить, а на его месте могут возвести высотку. Решение о демонтаже объекта принял новый собственник.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Жители возмущались: здание крепкое, в районе ощутимо не хватает мест в детсадах, почему бы не вернуть садик детям? Они попросили властей выкупить садик. Собственник был готов продать здание, но цена оказалась высокой.

В результате история обернулась не в пользу самарцев – в июле прошлого года стало известно, что детсад готовят к сносу.

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