Строительство проблемного ЖК «Космолет» возобновили в Самаре

Трехсекционный ЖК возводят на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко / Фото: министерство строительства Самарской области

В Самаре возобновили строительство ЖК «Космолет». Комплекс из трех секций по 32 этажа каждая возводят на пресечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко. О вновь начатых работах на объекте стало известно на личном приеме граждан, который провел председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.

Напомним, ЖК «Космолет» возводит ООО «Кольцо». Компания должна была сдать дом еще в декабре 2022 года, но строительство все еще не завершено. Работы приостанавливали уже несколько раз. Сейчас комплекс находится в федеральном реестре проблемных объектов.

Застройщика через суд требуют признать банкротом. На одном из заседаний представители компании заявили, что намерены достроить дом. Приостановку работ они объяснили задержкой в поставке материалов.

На встрече с дольщиками Виктор Кудряшов заверил их, что «Космолет» будет достроен: «Тут нет никаких сомнений». Также он рассказал, какие меры будут приняты для ускорения завершения работ. Среди них: привлечение дополнительных средств партнеров проекта, банковских ресурсов и поддержка областного бюджета. Первый вице-губернатор отметил, что работы на объекте круглосуточно мониторит министерство строительства Самарской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал