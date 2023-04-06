Мэрия Самары ответила на угрозы энергетиков остановить трамваи и троллейбусы

ТТУ задолжало за электроэнергию 40 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии Самары прокомментировали ситуацию с долгом МП «ТТУ» за электричество. Предприятие задолжало 40 млн рублей. За это энергетики пригрозили обесточить трамваи и троллейбусы.

- У МП «ТТУ» действительно есть задолженность по оплате электроэнергии за февраль и март 2023 года. Она не является просроченной. Долг будет погашен в течение ближайших двух недель, то есть до конца апреля 2023 года, - сообщили в городской администрации.

Власти Самары заявили, что направили энергетикам информацию о планируемых сроках погашения долга. Чиновники отметили, что вся эта ситуация никак не скажется на работе трамваев и троллейбусов. Электротранспорт продолжит ходить в обычном режиме, без перебоев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.