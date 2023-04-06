Новый асфальт начали укладывать на ул. Береговой в Самаре

Подрядчик планирует обновить дорогу до начала ремонта путепровода на ул. Земеца Фото: администрация Самары

В Самаре продолжают обновлять улицу Береговую. Дорожники приступили к новому этапу работ – к укладке асфальта на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, ремонт улицы Береговой стартовал 1 апреля 2023 года. Дорогу обновляют на участке от проспекта Кирова до улицы Земеца. Подрядчик уже отфрезеровал проезжую часть (снял старый слой асфальта) на площади более 13,5 тысяч кв. м. Теперь он занялся укладкой нового покрытия, гарантия на которое составит 5 лет. Пока работами охвачен перекресток с улицей Земеца.

– Параллельно выполняется ремонт смотровых и дождеприемных колодцев. Их на объекте около 70. Производится замена старых люков, решеток, – рассказал главный специалист МБУ «Дорожное хозяйство» Юрий Лазовский.

По данным мэрии, новые люки на улице Береговой будут антишумными и антивандальными. У них прорезиненное покрытие и специальный внутренний замок. Благодаря этому крышки не будут греметь и не станут жертвами воришек.

Подрядчик намерен как можно быстрее привести в порядок улицу Береговую, ведь скоро стартует ремонт путепровода на улице Земеца. Транспортный объект на несколько месяцев полностью закроют для движения транспорта. Машины, автобусы и трамваи на время работ направят в объезд.

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