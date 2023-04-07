Здание кинотеатра «Юность» снесут на ул. Ново-Вокзальной в Самаре

На месте кинотеатра "Юность" возведут новое трехэтажное здание / Фото: дума Самары

В Самаре снесут здание бывшего кинотеатра «Юность» на улице Ново-Вокзальной. Эти работы станут частью реконструкции объекта. Об этом стало известно в ходе визита на площадку депутатов гордумы.

- По предварительной информации, фундамент кинотеатра планируется сохранить. На его основе будет возведено новое трехэтажное здание. Сейчас границы участка, где будут вестись работы, огорожены забором, - сообщили в пресс-службе думы Самары.

После реконструкции в здании разместят детскую школу искусств на 800 человек. Занятия там будут вести в две смены. Преобразится и прилегающая к зданию территория. Благоустройство площадки возьмет на себя администрация Промышленного района.

Напомним, здание кинотеатра «Юность» не эксплуатируется уже несколько лет. Постепенно оно начало приходить в негодность и стало «холстом» для граффитистов. В 2019 году постройка пережила пожар.

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