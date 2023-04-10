В Самаре у предпринимателя Дмитрия Книгина заморозят имущество на миллиард

Под арест попали деньги и имущество не только Дмитрия Книгина, но и близких ему лиц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд Самарской области вынес решение об аресте денег и имущества негласных бенефициаров развлекательного центра «Кинап». В общей сложности это сумма составляет 1,1 млрд рублей. Под ограничения попали глава компании «Самарский деловой центр» («СДЦ») Дмитрий Книгин и близкие ему лица, пишет OBOZ.INFO.

Напомним, «Кинап» находится на месте бывшего одноименного завода, на набережной Волги. Они включает рестораны, развлекательные и фитнес-центры. Оператором площадки выступал «СДЦ». Проект реализовался в основном на заемные средства, с возвратом которых у компании возникли сложности. В 2018 году в фирме стартовала процедура банкротства.

Насколько известно, близкие с Дмитрию Книгину компании арендовали у «СДЦ» недвижимость. Благодаря этому ему удалось сохранить контроль над большей частью «Кинапа». Однако через некоторое время конкурсный управляющий и кредиторы инициировали в отношении предпринимателя и близких ему лиц (Ирина Книгина, Яна Бакулина, Диана Сухачева) процесс привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании.

Конкурсный управляющий Марина Серкина также потребовала принять обеспечительные меры — наложить ограничение на деньги и имущество в пределах 1,1 млрд рублей. Исключения должны составить только средства в размере прожиточного минимума ответчиков и тех, кто находится на их иждивении. В январе 2023 года арбитраж удовлетворил это требование. Оно было оспорено в 11-м апелляционном суде, но тот решение отменять не стал. Таким образом, постановление вступило в законную силу.

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