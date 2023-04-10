Подростка госпитализировали в больницу после ранения ножом в школе Самары 10 апреля 2023

По предварительным данным, школьника ранили ножом в шею и спину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны новые подробности ЧП в школе № 91 в Самаре. Там девятиклассник ранил перочинным ножом своего одноклассника. Пострадавшего пришлось госпитализировать в больницу.

- Учащийся школы ранил перочинным ножом своего одноклассника. Пострадавший в сопровождении учителя спустился в медкабинет на первом этаже, где ему оказали первую помощь. Директор школы оперативно вызвал на место скорую и полицию, - прокомментировала глава департамента образования Самары Ирина Коковина.

Медики увезли подростка в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Ирина Коковина выразила надежду на скорейшее выздоровление школьника. Сейчас в обстоятельствах происшествия продолжают разбираться правоохранители.

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