Прокуратура организовала проверку из-за поножовщины в школе №91 в Самаре

Расследование уголовного дела в отношении одного из школьников также находится на контроле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самарской области проведет проверку из-за поножовщины с участием учеников, которая произошла в школе №91 в Самаре. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

– Будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сотрудников школы, в которой произошло происшествие, и родителей детей, – пояснили в региональной прокуратуре.

Напомним, жуткая история произошла в самарской школе в понедельник, 10 апреля 2023 года. Ученик 9-го класса поссорился с одноклассником, после чего нанес ему удары ножом. К счастью, школьник выжил – подростка доставили к медикам, угрозы для его жизни нет.

Что послужило мотивом такого поступка пока остается загадкой. Однако у учащихся есть свои предположения.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы, следственный комитет и руководство региона. Губернатор Дмитрий Азаров поручил министру образования Виктору Акопьяну лично разобраться в произошедшем. В отношении нападавшего подростка возбуждено уголовное дело.

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