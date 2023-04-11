Трибуны начали устанавливать на площади Куйбышева в Самаре к параду 9 мая 2023 года

Самара готовится к празднованию Дня Победы Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре стартовала подготовка к проведению праздничных мероприятий, посвященных 1 Мая и Дню Победы. Во вторник, 11 апреля 2023 года, на площади имени В.В. Куйбышева начали устанавливать ограждения и трибуны. Об этом «КП-Самара» сообщили читатели.

- На площади Куйбышева сегодня много рабочих и техники. Пока одни монтируют трибуны и ограждения, другие приводят площадку в порядок. Асфальт моют с шампунем, - поделилась местная жительница.

Главную площадь города моют с шампунем Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Напомним, 9 мая 2023 года на главной площади Самары состоится традиционный военный парад. Также мимо трибун с портретами своих родственников пройдут участники акции «Бессмертный полк». Вечером на площади Куйбышева запланирован концерт, хедлайнером которого выступит рок-группа «Сурганова и оркестр». А после него в небо над городом запустят праздничный салют.

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