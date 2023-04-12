Новый детский сад на месте полуразрушенного «Петушка» не будут строить в Самаре

Пока снос здания бывшего детского сада удалось приостановить / Фото: Евгений Щекин

В Самаре не планируют строить новый детский сад на месте полуразрушенного «Петушка». Речь идет о здании бывшего дошкольного учреждения на улице Промышленности, 317 в Советском районе.

— Актуальная очередность в детские сады в этом микрорайоне отсутствует. Потребность перекрывается уже существующими дошкольными учреждениями. Реконструировать здание стоит дороже, чем построить новое. Таким образом, решение о восстановлении садика на данной территории нецелесообразно, — заявила на оперативном совещании глава Самары Елена Лапушкина.

По словам председателя гордумы Алексея Дегтева, детский сад на этот площадке размещаться не может. В тот районе есть и другие садики, где имеются свободные места.

— Эта территория не обделена соцобъектами. Строительство детского сада на этом месте было бы расточительством. У нас еще не до конца исчерпана возможность возврата зданий в систему дошкольного образования без бюджетных затрат, которые еще в 90-х годах были переданы в другие сферы, — отметил спикер думы.

В качестве примера Алексей Дегтев привел возврат через суд помещений частной школы «Творчество» в Октябрьском районе. По его словам, там очередность действительно актуальна.

Напомним, здание бывшего детского сада «Петушок» находится в частной собственности с 1998 года. Владелец здания предпринимал уже несколько попыток по сносу постройки. Очередные работы начались этой весной. Недавно снос удалось остановить. В мэрии отмечают, что на этом месте не будут строить новую высотку, как того опасаются местные жители. Никакого разрешения на строительство у собственника нет. Дальнейшую судьбу участка власти намерены решить совместно с горожанами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал