Маршрут дачного автобуса № 146 изменили в Самаре

На участке объезда автобус № 146 будет делать несколько остановок Фото: администрация Самары

В Самаре скорректировали маршрут следования дачного автобуса № 146 «Площадь Кирова — СДТ «Зеленая роща». Это связано с перекрытием участка на пересечении трассы «Самара — Бугуруслан» — Петра Дубрава и магистрали «Центральная», сообщает пресс-служба городской администрации.

— Автобус № 146 будет курсировать автодороге 36К-851 (Кинельское шоссе) через Алексеевскую развязку, далее по обводной дороге «Обход Самары» до автодороги 36К-738 и затем по своему маршруту в СДТ «Зеленая роща», — рассказали в мэрии.

На участке объезда автобус № 146 будет делать следующие остановки: «Спутник», «25 км», «1-я Дачная», «2-я Дачная» и «3-я Дачная». Он будет забирать и высаживать на них пассажиров в обоих направлениях.

Напомним, проезд на пересечении трассы «Самара — Бугуруслан» — Петра Дубрава и магистрали «Центральная» закрыли с 1 апреля 2023 года. Ограничение ввели из-за строительства путепровода. Оно будет действовать до ноября 2025 года.

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