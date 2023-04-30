Мэр Самары Елена Лапушкина разрешила строить 100-метровые дома на территории бывшего ЗИМа

Планируется построить 8 домов от 17 до 32 этажей. Фото: телеграм-канал "Самарские новостройки"

Администрация Самары опубликовала постановление, подписанное мэром Еленой Лапушкиной, которое разрешает застройщику строить 100-метровые дома на территории бывшего завода имени Масленникова. Ранее проект поддержали жители Самары.

Учредителями ООО «Специализированный застройщик «Центр Бизнеса «Паритет» являются самарские бизнесмены Владимир Аветисян и Александр Розенцвайг, которым принадлежит большая часть территории ЗИМа.

По данным постановления мэрии, застройщик получил разрешение на высотную застройку (предельная высота зданий – 99,99 метров) на земельном участке площадью 7 948 кв.м. на улице Ново-Садовая.

- Максимальный процент застройки – 90%, количество парковочных мест – 0,7 на квартиру, - сказано в постановлении.

Напомним, в проект Аветисяна и Розенцвайга вошли 75-метровые дома на 1944 квартиры, детский сад, пешеходные зоны, объекты социального обслуживания, а также «центр притяжения» в виде «Зеленого парка» с набережной.