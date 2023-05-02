Мертвый город около села Водино начали ликвидировать в Самарской области

Мертвый город под Самарой доживает последние дни Фото: скриншот с видео

В Самарской области приступили к ликвидации недостроенного поселка около села Водино в Красноярском районе. Он более известен как мертвый город. Блогер Евгений Щекин снял на видео, как сейчас выглядят заброшенные дома.

В мертвый город входят несколько домов в 4-5 этажей. В них нет окон, только пустые провалы. Некоторые здания уже не раз становились «холстами» для уличных художников. Стены «украшают» различные граффити. Некоторые постройки находятся в полуразрушенном состоянии. В общем, вид там очень удручающий.

Напомним, изначально поселок возводили для рабочих домостроительного комбината № 2 (ДСК-2). Строительство было заморожено в начале 90-х годов. Пару лет назад прокуратура наведалась в мертвый город с проверкой и установила, что здания находятся на грани обрушения и представляют угрозу.

Городскую администрацию через суд обязали расчистить территорию. В конце 2022 года власти нашли подрядчика для разработки необходимого проекта. Весной 2023 года на площадку стала съезжаться спецтехника для сноса недостроев. Таким образом, мертвый город сейчас доживает последние дни.

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